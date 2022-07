Für Bildung, Armutsbekämpfung und Gleichstellung : Bill Gates spendet 20 Milliarden Dollar an eigene Stiftung

Bill Gates möchte 20 Milliarden Dollar an seine eigene Stiftung spenden (Archivbild). Foto: AP/Markus Schreiber

New York Microsoft-Gründer Bill Gates will 20 Milliarden Dollar an seine eigene Stiftung spenden. Er sei besorgt über das Leid, das unter anderem durch die Pandemie verursacht wurde und hoffe, er könne so das Budget der Stiftung erhöhen, um mehr Gutes zu tun, sagte er in einem Statement.

Bill Gates will 20 Milliarden Dollar (rund 19,95 Milliarden Euro) an seine Stiftung spenden. Damit könne sie ihre jährlichen Ausgaben erhöhen, um das massive Leid in der Welt zu lindern, schrieb Gates am Mittwoch in einem Beitrag auf der Webseite der Bill & Melinda Gates Foundation. Erst im Juni bedachte Warren Buffett, Chef der Investmentfirma Berkshire Hathaway, die Stiftung mit 3,1 Milliarden Dollar. Damit kommt die Einrichtung je nach der täglichen Börsenbewertung auf ein Kapital von fast 70 Milliarden Dollar - und ist eine der größten oder sogar die größte Stiftung der Welt. Buffett gehörte für viele Jahre dem Stiftungsrat der Bill & Melinda Gates Foundation an.

Gates schrieb, er sei besorgt über das erhebliche Leid, welches durch die globalen Rückschläge wie der Covid-19-Pandemie verursacht worden sei. Er hoffe auch auf weitere Spenden von anderen Reichen und Privilegierten. Die Stiftung will ihr Jahresbudget bis 2026 um 50 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Corona auf etwa neun Milliarden Dollar erhöhen. Mit den damit verbundenen erhöhten Ausgaben möchte sie in Bildung, Armutsbekämpfung, die Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter und die Forschung zur Beendigung vermeidbarer Krankheiten investieren. Dies sei in den vergangen Jahre auf der Strecke geblieben.

(toc/dpa)