Reptil in schlechtem Zustand Alligator in See in New York ausgesetzt

Ein Alligator ist auf noch ungeklärte Weise in einen See im kalten New York geraten. Das 1,2 Meter lange Reptil sei aus dem Prospect Park Lake im Bezirk Brooklyn gezogen und zunächst in ein Tierheim gebracht worden, teilten Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit. Von dort ging es für das Tier für eine medizinische Behandlung in den Zoo in der Bronx. Am wohlsten fühlen sich diese Reptilien in subtropischem und tropischem Klima, in New York ist es derzeit kalt und winterlich.