Sie produzieren Vanity Fair, Vogue & Co 400 Mitarbeiter streiken beim Verlag Condé-Nast in New York

Organisiert wurde die Arbeitsniederlegung von der Condé Nast Union, die seit 2018 als Gewerkschaft organisiert ist und mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter fordert. „Wir setzen in einer Zeit, in der die Zukunft des Journalismus gefährdet ist, in der professionellen Medienleuten die Entlassung droht und nuancierte, kulturelle Gespräche immer seltener werden, weiterhin den Standard in der Branche“, heißt es in dem offiziellen Statement der Organisation. Auf dem Instagramprofil der Gewerkschaft wurde ein Video gepostet, die Mitarbeiter nennen darin 73 konkrete Gründe, warum sie sich in der Gewerkschaft organisieren, etwa das hohe Arbeitspensum.