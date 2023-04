Mit vergiftetem Kuchen 21 Jahre Haft für Mordversuch an Doppelgängerin

Bei Schneewittchen war es der vergiftete Apfel, in New York sollte es ein vergifteter Kuchen schaffen: Eine aus Russland stammende Frau ist in den USA zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil sie eine ihr sehr ähnlich sehende Frau mit einem Käsekuchen vergiften und deren Identität rauben wollte. Ein Gericht in New York verhängte am Mittwoch eine 21-jährige Haftstrafe wegen Mordversuchs gegen Viktoria N. Von einer Jury war sie bereits im Februar für schuldig befunden worden.