21-Jähriger festgenommen Ein Toter bei Schüssen auf Karnevalsumzug in New Orleans

Bei einem Karnevalsumzug in New Orleans ist ein Teenager erschossen worden. Vier weitere Menschen hätten am Sonntagabend (Ortszeit) Verletzungen erlitten, unter ihnen eine Vierjährige, sagte Polizeiermittlerin Michelle Woodfork am Montag. Ein 21-Jähriger sei festgenommen worden. Ob die Polizei ihn für den Schützen hält, blieb offen. Die Polizei suche noch nach Informationen, um etwas über das Tatmotiv herauszufinden und ob es einen oder mehrere Schützen gegeben hat. Ermittler Hans Ganthier sagte, zwei Schusswaffen seien sichergestellt worden.