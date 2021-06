Wegen Wassermangel : Nevada verabschiedet Gesetz gegen Grasflächen in Las Vegas

Nevada verabschiedet Gesetz gegen Grasflächen in Las Vegas

Carson City Wassermangel in den Staaten rund um den Colorado River im Westen der USA führt zu neuen Gesetzen. So soll überflüssige Grasfläche rund um Las Vegas entfernt werden um Wasser einzusparen. Doch es gibt im Golferparadies auch Ausnahmen.

Angesichts einer Dürre im Zusammenhang mit dem Colorado River ist ein Gesetz gegen überflüssiges Gras in der Gegend von Las Vegas verabschiedet worden. Gemäß der Gesetzgebung von Nevada, die 2027 in Kraft tritt, werden rund 31 Prozent der Grasflächen im Stadtgebiet verboten sein. Damit soll Wasser gespart werden. Die Maßnahme richtet sich gegen „Rasen ohne Funktion“, wie die Wasserbehörde Southern Nevada Water Authority erläutert. Gemeint ist Gras, das in Büroparks, auf Trennstreifen und im Eingangsbereich von Wohnbauprojekten kaum verwendet wird. Davon ausgenommen sind Gärten von Einfamilienhäusern, Stadtparks und Golfplätze.