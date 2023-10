Queenstown, Neuseeland Skischuh-Wärmer verursacht Bombenalarm am Flughafen

Rund 25 Flüge seien wegen des Vorfalls verschoben oder gestrichen worden, hieß es. Etwa 250 Passagiere wurden in einem Gebäude am Airport mit Essen und Getränken versorgt. Der Flughafen entschuldigte sich bei allen Betroffenen. Am Wochenende sollen nun zusätzliche Flüge durchgeführt werden, um die Menschen an ihr Ziel zu bringen. Aufladbare Skischuh-Wärmer werden benutzt, um die Füße warm zu halten und die Schuhe zu trocknen.