Anschlag in Neuseeland: Premierministerin will Namen des mutmaßlichen Attentäters nicht aussprechen

Christchurch „Nennen Sie die Namen derer, die ihr Leben verloren, statt des Namens des Mannes, der sie auslöschte“, fordert Regierungschefin Jacinda Ardern nach dem Anschlag in Neuseeland. Außerdem richtet sie diese Friedensbotschaft an Muslime.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern will nach eigenen Angaben niemals den Namen des mutmaßlichen Attentäters von Christchurch aussprechen. „Mit seinem Terrorakt wollte er viele Dinge erreichen, eines davon war der Bekanntheitsgrad", sagte Ardern bei einer Parlamentssitzung am Dienstag, die sie mit der Friedensbotschaft an Muslime "As Salaam Alaikum" eröffnete. „Deshalb werden Sie niemals hören, dass ich seinen Namen nenne."