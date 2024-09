Indigene Bevölkerung Neuseelands Māori ernennen neue Königin

Viele der Teilnehmenden sprachen Māori miteinander. Die Verwendung der Sprache hatte in Neuseeland nach der Kolonialisierung kontinuierlich abgenommen, bis Aktivisten in den 1970er Jahren dafür sorgten, dass sie wieder an Bedeutung gewann. Im Rahmen einer Initiative wurden Vorschulen in maorischer Sprache eingeführt. Eine Absolventin einer solchen Vorschule ist die neue Königin der Maori. Nga wai hono i te po hat einen Abschluss in Māori-Brauchtum und beherrscht eine indigene Performance-Kunst, Kapa Haka, sehr gut.