Kuriose Auktion : Neuseeländer will Schaf mit Stuhl als Sitz-Rasenmäher verkaufen

Neuseeländer will Schaf mit Stuhl als Sitz-Rasenmäher verkaufen

So sieht der Auktionseintrag im Internet aus. Foto: Screenshot: TradeMe

Wellington Schaf plus Stuhl ist gleich Sitz-Rasenmäher: Ein Mann aus Christchurch will das Tier auf einer Auktionsplattform versteigern. Das Eingangsangebot liegt bei 12.000 Neuseeland-Dollar.

Mit einer ungewöhnlichen Versteigerung im Internet belustigt der mutmaßliche Besitzer eines Schafs in Neuseeland seine Landsleute. Auf der Auktions-Plattform TradeMe bietet der Unbekannte das Tier mit aufgesetztem Stuhl als „Sitz-Rasenmäher“ an („kaum gebraucht, guter Zustand“). Das Foto dazu zeigt ein eher verständnislos dreinblickendes Schaf mit einer Art Kinderstuhl auf dem Rücken. Das Eingangsgebot liegt bei 12.000 Neuseeland-Dollar (etwa 7200 Euro). Bis Mittwochabend (Ortszeit) war niemand bereit, so viel Geld zu zahlen.