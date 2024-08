Umstrittener deutscher Internetunternehmer Neuseelands Justizminister gibt grünes Licht für Kim Dotcoms Auslieferung an die USA

Dotcom hatte seine eigene Auslieferung bereits auf sozialen Medien angekündigt. In einem verworrenen Beitrag auf der Plattform X, in dem er über den Dritten Weltkrieg schwadronierte und den Westen für bankrott erklärte, schrieb er in Anspielung auf seine neue Heimat, „die gehorsame US-Kolonie im Südpazifik“ habe gerade beschlossen, ihn auszuliefern. Für etwas, was die Benutzer von Megaupload hochgeladen hätten und worüber er keine Kontrolle gehabt habe. Nachdem die Nachricht am Donnerstag dann offiziell bekannt gegeben wurde, schrieb er: „Oops. Macht euch keine Sorgen. Ich habe einen Plan“, und fügte ein zwinkerndes Emoji hinzu. In einem weiteren Post folgten die Worte: „Ich gehe nicht weg. Ich liebe Neuseeland.“