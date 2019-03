Vergebung statt Hass: Neuseeland gedenkt der Opfer des Christchurch-Attentats

Christchurch Bei einer großen Gedenkveranstaltung gedenkt Neuseeland der Opfer des Christchurch-Anschlags. Ein Überlebender sagte, er vergebe dem Täter.

Obwohl der Attentäter von Christchurch auch die Frau eines Überlebenden umgebracht hat, will dieser ihm vergeben. Das sagte Farid Ahmed am Freitag (Ortszeit) bei einer Gedenkveranstaltung in Hagley Park für die Opfer des Anschlags. Der Täter hatte vor zwei Wochen das Feuer in zwei Moscheen eröffnet und 50 Menschen getötet.