Waihi-Beach in Neuseeland : Frau stirbt durch mutmaßlichen Hai-Angriff - Opfer war erst 19 Jahre alt

Ein Hai schwimmt im Meer (Archivfoto). Foto: dpa/Hagai Nativ

Wellington Eine Frau ist an einem beliebten Strand an der Ostküste Neuseelands mutmaßlich an den Folgen eines Hai-Angriffs gestorben. Nun wurden weitere Details bekannt. Bei dem Opfer handelt es sich um eine erst 19-Jährige.

Die 19-Jährige wurde zunächst noch lebend aus dem Meer vor Bowentown Beach bei Waihi geborgen, berichtete die Zeitung „New Zealand Herald“. Jedoch konnten herbeigeeilte Helfer die junge Frau nicht mehr retten. Ein Angehöriger wurde offenbar Zeuge der Attacke am frühen Abend. Anwohner legten Blumen an dem Strand nieder. „Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie von einem Hai angegriffen worden sein kann“, erklärte die Polizei.

Waihi Beach wirbt für sich selbst als „einer der sichersten Surfstrände von Neuseeland“. Um welche Art der Raubfische es sich handelte, war weiter unklar. Jedoch seien in der Region zuletzt junge Weiße Haie gesichtet worden, wie der Experte Riley Elliott betonte.

Sollten sich die ersten Erkenntnisse der Polizei bestätigen, dann wäre dies der 25. tödliche Hai-Angriff in der Geschichte Neuseelands. Zuletzt war vor sieben Jahren ein Mann in der Nähe von Auckland bei einer Attacke gestorben.

(ahar/AFP/dpa)