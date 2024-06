Brände und Blockaden Erneute Proteste in Neukaledonien ausgebrochen

Im französischen Überseegebiet Neukaledonien sind die Proteste von Unabhängigkeitsbefürwortern neu entflammt. Nachdem sich die Situation in dem Inselstaat im Südpazifik zuletzt etwas beruhigt hatte, sei es in der Nacht zum Montag (Ortszeit) auf der Hauptinsel Grande Terre sowie auf den kleineren Inseln Île des Pins sowie Maré wieder zu Krawallen gekommen, teilte das Hochkommissariat mit, das den französischen Staat in Neukaledonien vertritt. Unter anderem sei es zu Angriffen auf die Polizei, Brandstiftungen, Zerstörungen und Blockaden gekommen. Besonders betroffen war die Gemeinde Dumbéa nördlich der Hauptstadt Nouméa.