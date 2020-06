Schläge und Elektroschockereinsatz : Schwarzer stirbt in Louisiana nach Polizeigewalt – neues Video aufgetaucht

Während eines Black Lives Matter-Protestes in New Jersey: Auf einem Schild sind diejenigen aufgelistet, die durch Polzeigewalt in den USA ihr Leben verloren haben. Symbolbild. Foto: AFP/ELSA

New Orleans Der Tod von George Floyd hat weltweit die Aufmerksamkeit auf augenscheinliche Fälle von rassistischer Polizeigewalt gelenkt. Ein Video aus Louisiana zeigt, wie ein Schwarzer von Polizisten geschlagen und getasert wird. Kurz danach starb er.

In Louisiana ist ein schwarzer Mann wiederholt von Polizisten geschlagen und getasert worden, kurz bevor er in Polizeigewahrsam starb. Das geht aus Videoaufnahmen hervor, die der US-Sender KSLA ausstrahlte. Am 5. April war es demnach in der Stadt Shreveport in Louisiana zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 44-jährigen Tommie Dale McGlothen und vier Polizisten gekommen. McGlothen starb dem Leichenbeschauer Todd Thoma zufolge am 6. April in einem Krankenhaus.