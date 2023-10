„Ziemlich intensiv“ Neues Erdbeben der Stärke 4,9 erschüttert Afghanistan

Das teilte die US-Erdbebenwarte USGS am Montag mit. Ein Arzt in der Notaufnahme der Provinz Herat sagte der Deutschen Presse-Agentur, es seien zunächst keine Verletzten gemeldet worden, das neue Beben sei aber „ziemlich intensiv“ gewesen. „Die Menschen haben in Eile ihre Häuser verlassen und Schutz in Parks, Freiflächen und Gärten gesucht“, sagte er. Die Menschen stünden unter Schock und die psychische Belastung sei hoch. Viele hätten die Nacht ohnehin schon im Freien verbracht.