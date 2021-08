US-Westküste : Neue Waldbrände in Kalifornien - Viele Ortschaften bedroht

Glutnester der Waldbrände des so genannten Dixie-Feuers glühen an den Hängen in der Nähe von Milford. Foto: dpa/Noah Berger

San Francisco Kalifornien wird seit Wochen von einer Serie von Waldbränden heimgesucht. Das riesige sogenannte Dixie-Feuer etwa wütet schon seit Mitte Juli. In den vergangenen Tagen kamen neue Brände hinzu. Extreme Trockenheit in dem US-Westküstenstaat verschärft die Lage.

Mehr als 10.000 Feuerwehrleute kämpfen in Kalifornien gegen ein Dutzend größere Waldbrände an. Schnell um sich greifende Flammen im nördlichen Bezirk El Dorado County bedrohen Ortschaften und haben Tausende Anwohner in die Flucht getrieben. Das sogenannte Caldor-Feuer war nach Angaben der Feuerwehr innerhalb von 24 Stunden etwa um das Zehnfache angewachsen und erfasste am Donnerstagmorgen (Ortszeit) eine Fläche von mehr als 260 Quadratkilometern. Alle Feuer zusammen brannten nach Behördenangaben bislang mehr als 5600 Quadratkilometer nieder - das entspricht einer Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie das Saarland.