Vorwürfe gegen Prinz Andrew : „Er weiß genau, was er getan hat“

New York In einer emotionalen Anhörung haben zahlreiche mutmaßliche Missbrauchsopfer des verstorbenen US-Millionärs Jeffrey Epstein vor Gericht von ihrem Leid berichtet. Erneut ging es dabei auch um Prinz Andrew.

Wenige Wochen nach dem mutmaßlichen Suizid des 66-Jährigen im Gefängnis sagten 16 Frauen am Dienstag persönlich vor einem Bundesgericht in Manhattan aus, sieben weitere ließen sich durch Anwälte vertreten. Viele schilderten unter Tränen, wie Epstein ihnen ihre Jugend gestohlen und ihr Leben zerstört habe.

US-Bundesanwältin Maurene Comey versicherte den mutmaßlichen Opfern, die Ermittlungen in dem Fall würden fortgesetzt. Epstein war im Juli festgenommen worden. Am 10. August wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden, nach Angaben des US-Justizministeriums nahm er sich das Leben. Bei einer Verurteilung hätten dem US-Multimillionär, der gute Kontakte zu zahlreichen Politikern und Prominenten hatte, bis zu 45 Jahre Haft gedroht.