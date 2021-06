Riesiger Pflanzenfresser aus der Kreidezeit : Neue Dinosaurierart in Australien bestimmt

Sydney Australische Forscher haben eine neue Dino-Art gefunden. Der riesige Pflanzenfresser macht zudem Hoffnung auf weitere Funde von Titanosauriern.

In Australien haben Paläontologen den Fund der größten bisher in dem Land gefundenen Dinosaurierart bestätigt. Mit einer Länge von bis zu 30 Metern und einer Höhe von sechs Metern vom Boden bis zur Hüfte gilt das Tier als wahrer Koloss aus der Kreidezeit. Knochen des Pflanzenfressers, der vor etwa 95 Millionen Jahren lebte, waren vor 15 Jahren im Südwesten von Queensland entdeckt worden. Jetzt bekam er einen offiziellen Namen: Australotitan cooperensis. Über die langjährigen Forschungen an dem Skelett berichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift „PeerJ“.