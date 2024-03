Opfer von Sexualverbrechen Vergewaltigung in Indien — Touristin erhält 11.000 Euro Entschädigung

Mehrere Verdächtige waren nach der Tat am vergangenen Freitag festgenommen worden. Bereits in dieser Woche soll sich ein Gericht mit dem Fall beschäftigen - was in Indien bei Vergewaltigungen ungewöhnlich rasch ist. Das Gericht betonte laut „India Today“ am Dienstag: „Eine Sexualstraftat gegen eine Ausländerin dürfte dem Land Negativwerbung bringen und dadurch das Bild Indiens in der Welt beeinträchtigen.“ Zudem bestehe die Gefahr, dass der Tourismus Schaden nehme.