Heftige Kritik an Streaming-Dienst : Netflix-Trailer zeigt Elfjährige im knappen Outfit

Düsseldorf Wegen einem Werbeplakat, das Netflix für den Film "Cuties" gewählt hatte, steht der Streamingdienst in scharfer Kritik. Gezeigt wird eine Elfjährige in knappen Outfits mit aufreizenden Posen. Netflix rudert zurück und entschuldigt sich.

In dem Film, der am 9. September in das Programm aufgenommen werden soll, handelt es sich um eine elfjährige Immigrantin namens Amy (Fathia Youssouf). Sie wächst in einem sehr konservativen Haushalt auf und rebelliert letztendlich gegen die Traditionen ihrer Familie. Amys Wunsch ist es, sich an ihrer neuen Schule einer Mädchentanzgruppe anzuschließen. Im Trailer von „Cuties“ und auch auf dem Bild, mit dem der Film beworben wurde, sind Mädchen im Alter von elf Jahren in knapp bekleideten Cheerleader-Outfits zu sehen.