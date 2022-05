Nespresso in der Schweiz : Mitarbeiter entdecken Kokain in Kaffeebohnen-Lieferung

Mitarbeiter entdecken Kokain in Kaffeebohnen-Lieferung

Nespresso in der Schweiz

Einer von fünf Containern einer Kaffeelieferung an Nespresso im Schweizer Ort Romont, in denen Kokain gefunden wurde. Foto: AFP/HANDOUT

Genf Eine weiße Substanz in frisch gelieferten Kaffeesäcken hat Mitarbeiter eines Schweizer Nespresso-Werks stutzig gemacht. Die herbeigerufene Polizei stellte insgesamt 500 Kilogramm Kokain sicher.

Auf dem Gelände eines Nespresso-Werks in der Schweiz sind 500 Kilogramm Kokain sichergestellt worden. Mitarbeiter des Nestlé-Tochterunternehmens hatten am Montag beim Entladen von Säcken mit frisch gelieferten Kaffeebohnen eine weiße Substanz entdeckt, wie die Polizei im Kanton Freiburg am Donnerstag mitteilte. Daraufhin hätten sie die Polizei alarmiert.