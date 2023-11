6,4 auf der Richterskala Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Nepal steigt auf 157

Bei Tageseinbruch seien Rettungshelikopter für Hilfseinsätze in die Region geflogen. Zuvor sagte ein Vertreter der Verwaltung in Jajarkot, Harish Chandra Sharma, dass Sicherheitskräfte gemeinsam mit Dorfbewohnern versuchten, im Dunkeln Leichen und Verletzte aus eingestürzten Häusern zu holen. Doch sei es schwierig, manche Orte zu erreichen, da einige Zugangswege durch Erdrutsche blockiert seien, die das Beben ausgelöst habe. Zudem gebe es Nachbeben. Am Morgen waren weitere Truppen damit beschäftigt, von Erdrutschen versperrte Bergwege und Straßen freizuräumen. In Rukum seien zahlreiche Häuser eingestürzt, hieß es.