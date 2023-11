Stärke von 6,4 auf der Richterskala Mehr als 150 Menschen sterben bei Erdbeben in Nepal

Einfache Häuser in Trümmern, verzweifelte Menschen: Bei einem schweren Erdbeben in Nepal sind mindestens 157 Menschen gestorben. Dutzende weitere seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in der Hauptstadt Kathmandu der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Das Beben hatte nach Messungen der Nationalen Erdbebenwarte (NEMRC) eine Stärke von 6,4 und ereignete sich am Freitagabend um 23.47 Uhr Ortszeit, als viele Menschen schliefen. Aufnahmen beim örtlichen Fernsehsender Kantipur TV zeigten am Tag darauf Menschen, die in zerstörten Häusern ihr Hab und Gut suchten und verletzte Opfer aus den Trümmern zogen.