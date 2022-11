Schwierige Rettungsarbeiten : Erdbeben im Himalaya erschüttert Nepal

Nepalesische Dorfbewohner stehen nach einem Erdbeben inmitten der Trümmer ihrer Häuser. Foto: dpa/Dil Bahadur Singh

Kathmandu Bei einem Erdbeben in Nepal in der Nacht auf den Donnerstag sind mehrere Menschen gestorben. Die Lage betroffener Bergdörfer erschwert Rettungsarbeiten. Das Beben war bis ins 400 Kilometer entfernte Neu-Delhi zu spüren.

Ein Erdbeben hat am Mittwochmorgen (Ortszeit) Nepal erschüttert. Mindestens sechs Menschen wurden in einem abgelegenen Bergdorf im Schlaf getötet, als ihre Häuser einstürzten, wie eine Mitarbeiterin der Regierung im Distrikt Doti mitteilte. Mindestens fünf weitere wurden demnach verletzt. Das Beben im Gebirge des Westens der Himalaya-Nation war bis in die indische Hauptstadt Neu Delhi zu spüren, etwa 400 Kilometer westlich des Epizentrums.

Die Bewohner betroffener Bergdörfer drängten in Panik ins Freie, als die Erde in der Nacht um 2.12 Uhr zu beben begann. Viele hätten die Nacht anschließend im Freien verbracht, sagte die Regierungsvertreterin. Sicherheitskräfte seien ausgesandt worden, um Rettungseinsätze zu unterstützen. Es gab Berichte über beschädigte Häuser in vielen Dörfern, aber zunächst keine weitere Berichte über Todesopfer.

Auf Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Menschen Trümmer der zumeist aus einfachen Materialien errichteten Häuser in den Bergdörfern im Licht von Mobiltelefon-Taschenlampen nach Opfern durchsuchten. Die meisten der betroffenen Ortschaften haben keinen Straßenanschluss, was die Rettungsbemühungen erschwerte.

Ministerpräsident Sher Bahadur Deuba teilte mit, er habe unverzügliche Hilfe für die Opfer und deren Familien angeordnet, auch medizinischer Art. Die Erdbebenwarte des Landes gab die Stärke des Bebens vorläufig mit 6,6 an. Die US-Erdbebenwarte sprach von einer Stärke des Bebens von 5,7 in einer Tiefe von 18,1 Kilometern. Das Epizentrum lag demnach 20 Kilometer östlich der Stadt Dipayal Silgadhi.

(peng/dpa)