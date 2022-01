Streit um Joe Rogan : Neil Young zieht Musik von Spotify ab - Protest gegen Corona-Falschinformationen

New York Teurer Protest: Neil Young verzichtet auf Einnahmen von sechs Millionen Spotify-Hörer im Monat, weil ein Interviewgast im bestbezahlten Podcast der Musikplattform Falschinformationen über Corona verbreitet.

Die Songs von Neil Young werden nicht mehr über den Streamingdienst Spotify zu hören sein. Spotify teilte am Mittwoch mit, es werde Youngs Wunsch nachkommen und seine Musik von der Plattform entfernen. Der US-kanadische Sänger hatte Spotify die Verbreitung von Falschinformationen vorgeworfen, weil im Dezember in dem Podcast „The Joe Rogan Experience“ auf Spotify der Infektiologe Robert Malone interviewt wurde - ein Held der Impfgegner in den USA.