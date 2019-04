Im US-Bundesstaat Nebraska : 61-Jährige bringt eigene Enkelin zur Welt

Washington Sie hat ihrem Sohn und dessen Partner einen Traum erfüllt. Eine 61-Jährige hat als Leihmutter ihr eigenen Enkelkind zur Welt gebracht. Es habe keinen Moment des Zögerns gegeben.

Eine 61-jährige Amerikanerin hat als Leihmutter für ihren Sohn und dessen Ehemann ein Kind ausgetragen und nun ihre eigene Enkelin zur Welt gebracht. Das Krankenhaus in Omaha im Bundesstaat Nebraska bestätigte am Mittwoch auf Anfrage entsprechende US-Medienberichte. Eine Sprecherin des Nebraska Medical Centers sagte, das Baby - ein Mädchen - sei bereits am 25. März geboren worden. Das Krankenhaus teilte mit, Cecile Eledge habe sich freiwillig als Leihmutter angeboten, als ihr schwuler Sohn Matthew Eledge und dessen Mann Elliot Dougherty sich Nachwuchs wünschten.