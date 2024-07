Stärke 3,6 Erdbeben unweit von Supervulkan bei Neapel

Das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel ist erneut von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 3,6 an und verortete das Epizentrum in den Phlegräischen Feldern. Nach ersten Erkenntnissen des italienischen Zivilschutzes gab es keine Verletzten oder größere Schäden. Allerdings war das Erdbeben und mehrere Nachbeben in Neapel und anderen Städten in der Gegend deutlich zu spüren und löste unter Anwohnern Angst aus.