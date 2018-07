'Ndrangheta offenbar aktivste Mafia in Deutschland - Cosa Nostra überholt

'Ndrangheta aktivste Mafia in Deutschland

Rom Die 'Ndrangheta hat die Cosa Nostra als mächtigste Mafiagruppe überholt. Zudem hat die kalabrische Mafia-Organisation nach Einschätzung italienischer Ermittler in Deutschland ähnliche Strukturen aufgebaut wie in ihrer Heimat.

Deutschland und insbesondere der Hamburger Hafen seien für den Drogenhandel von „besonderem Interesse“ für die Clans. Das geht aus einem Halbjahresbericht der Anti-Mafia-Behörde DIA hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Neben Hamburg sei die Organisation auch in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Bayern, Thüringen und Sachsen aktiv. Die Ermittler machen sie für Drogenhandel, Waffenschmuggel, Geldwäsche und Erpressung verantwortlich.

Neben der 'Ndrangheta seien auch die sizilianische Cosa Nostra, die neapolitanische Camorra und die apulische Sacra Corona Unita in der Bundesrepublik organisiert. Die 'Ndrangheta hat die sizilianische Cosa Nostra als mächtigste Mafiagruppe der Welt überholt. Sie ist nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika und Australien präsent.