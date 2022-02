Nazca-Linien : Sieben Tote bei Absturz von Touristenflugzeug in Peru

Lima Ein Flugzeug mit fünf Touristen und zwei Besatzungsmitgliedern ist über der Wüste bei Nazca in Peru abgestürzt. Alle Insassen kamen ums Leben.

Ein Kleinflugzeug voller Touristen ist am Freitag bei einem Flug über die sogenannten Nazca-Linien in Peru abgestürzt. Alle sieben Menschen an Bord seien ums Leben gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Neben dem Piloten und dem Co-Piloten befanden sich fünf Touristen in dem Flugzeug, die sich aus der Luft die riesigen Bodenzeichnungen von Nazca ansehen wollten. Aus welchen Ländern sie stammten, war zunächst nicht bekannt.