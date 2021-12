Auszeichnung der EU : Nawalnys Tochter nimmt stellvertretend Sacharow-Preis entgegen

Straßburg Daria Nawalnaja, die Tochter von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, hat stellvertretend für ihren inhaftierten Vater den Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte im Europaparlament entgegengenommen. Gleichzeitig warnte sie aber auch vor der Situation von mit Preisen ausgezeichneten Aktivisten.

„Obwohl es toll ist hierherzukommen, ist es wahrscheinlich auch genau so, wie der schlimmste Alptraum von meiner Familie und mir aussieht“, sagte Daria Nawalnaja am Mittwoch in Straßburg. Wenn sie im Namen ihres Vaters Reden halte, bedeute dies, dass er weiterhin im Gefängnis sitze.