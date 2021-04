Nach Hungerstreik : Nawalny wurde ins Gefängniskrankenhaus verlegt

Moskau Der Kremlgegner befindet sich seit über zwei Wochen in einem Hungerstreik. Nachdem sein Gesundheitszustand am Wochenende als bedrohlich eingestuft wurde, befindet er sich nun im Krankenhaus für Gefangene.

Der in einem Straflager erkrankte russische Kremlgegner Alexej Nawalny ist in ein Krankenhaus für Gefangene verlegt worden. Das teilte die Gefängnisbehörde am Montag mit. Der Gesundheitszustand des Oppositionellen wurde demnach als „zufriedenstellend“ bezeichnet.