Heftige Regenfälle: Überflutungen zerstören Teile von Kalifornien nach Waldbränden

San Francisco Vor drei Wochen ist bei einem Großfeuer die Region um Paradise abgebrannt. Jetzt folgt die nächste Naturkatastrophe: Sturzregen und Überschwemmungen bedrohen diesen Ort und weitere Gebiete in Kalifornien.

Nach dem verheerenden Waldbrand mit mindestens 88 Toten und Hunderten Vermissten fällt nun heftiger Regen. Und der bringt wieder große Gefahren für die Bewohner. Das Feuer hat schwere Verwüstungen in Kalifornien angerichtet, die Wassermassen gefährden nun das Katastrophengebiet. Drei Wochen nach Ausbruch der verheerenden Waldbrände in Nordkalifornien haben rund um die abgebrannte Ortschaft Paradise heftige Regenfälle Straßen unter Wasser gesetzt, wie US-Medien berichteten. Die Behörden im Bezirk Butte County ließen gefährdete Gebiete evakuieren.

Mehrere Menschen seien auf überfluteten Straßen aus ihren Fahrzeugen gerettet worden, teilte Behördensprecher Rick Carhart laut der Zeitung „San Francisco Chronicle“ mit. Auch andere Regionen in Kalifornien waren von den Winterstürmen betroffen.

„Wenn kurz nach einem Feuer, noch bevor etwas nachwachsen kann, starke Niederschläge folgen, besteht eine erhöhte Gefahr für Überschwemmungen“, sagte Carhart laut Nachrichtenportal „SFGate“. Auch sei der Boden in dieser Situation anfälliger für Erdrutsche. Die Behörden hatten erst am Donnerstag die Suche nach Todesopfern in Butte County eingestellt, wie es weiter hieß.