Video von Schreckmoment in Indien : Neugieriger Tiger verfolgt Touristen-Fahrzeug

Chandrapur Ihren Besuch in einem Nationalpark in Indien werden diese Touristen so schnell wohl nicht vergessen. Als sie das Reservoir mit ihren Geländewagen erkunden, läuft ihnen plötzlich ein ausgewachsenes Raubtier hinterher.

Schauplatz der skurrilen Verfolgungsjagd war der indische Tadoba Nationalpark, in dem Raubtiere vieler verschiedener Arten leben. Hier können sie sich frei und ungestört auf mehr als 600 Quadratkilometern bewegen. Touristen können den Park mit Geländewagen erkunden. Spontane Begegnungen mit den Raubtieren gehören dabei zur Tagesordnung - meistens jedoch aus sicherer Distanz. In diesem Fall allerdings nicht.

Ein Smartphone-Video, das auf Facebook gepostet wurde, dokumentiert die Begegnung: Hinter einem Touristen-Fahrzeug, das auf einem dicht bewachsenen und nur schwer zu überblickendem Pfad unterwegs ist, taucht plötzlich ein ausgewachsener Tiger auf. Der Fahrer tritt aufs Gas. Doch das kräftige Tier kann problemlos mithalten und folgt dem Wagen unermüdlich. Die Insassen geraten in Panik.

Erst nach mehreren hundert Metern dreht der Tiger ab. Die Touristen kommen mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand. Wenig später äußerte sich ein Sprecher des Parks zu dem Vorfall: Hätte Choti Madhu - so der Name des jungen Tieres - wirklich angreifen wollen, hätte er das Fahrzeug auch problemlos erreichen können. Das Tier sei lediglich zum Spaß hinter dem Wagen hergelaufen, heißt es.

Die genauen Beweggründe des Tigers bleiben unklar - vielleicht war es aber auch einfach nur eine eigenartige Form von Humor.

(mro)