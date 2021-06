Auf den Spuren des „Marsianers“ : In der Antarktis wächst frisches Gemüse für Missionen zu Mond und Mars

Im Gewächshaus in der Antarktis forschen Wissenschaftler an der frischem Gemüse für künftige Weltraumcrews. Foto: DLR

Wie können sich Astronauten im All mit frischen Vitaminen versorgen? An dieser Frage arbeiten Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und der Nasa in einem Gewächshaus mitten in der Antarktis. Über erste Forschritte und Zukunftspläne.

Mark Watney muss neu denken, wenn er leben will. Der Astronaut ist gestrandet auf dem Mars, und außer Fels und rotem Sand gibt es hier absolut nichts. Watney, gespielt von Matt Damon, ist der „Marsianer“ im gleichnamigen Film von Ridley Scott aus dem Jahr 2015. Der Hauptprotagonist wird versehentlich bei einer Nasa-Mission im All zurückgelassen. Er muss lernen, in der lebensfeindlichen Umgebung des roten Planeten zu überleben, bis ihn seine Mannschaft wieder abholen kommt. Glücklicherweise ist Watney Botaniker. So schafft er es tatsächlich, mit einer Mischung aus sandigem Marsboden und Exkrementen Kartoffeln anzubauen.

Nicht ganz so weit weg, aber ähnlich unwirtlich sind die Bedingungen für Gemüseanbau am Südpol. Hier, im antarktischen Ekströmeisschelf, forschen Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt an der Kultivierung von Nutzpflanzen für künftige Missionen ins All. Etwa 400 Meter entfernt von der Neumayer-Station III des Alfred-Wegener-Institus tüfteln sie in einem kleinen Container an der Lebensmittelanzucht unter Weltraumbedingungen. Eden ISS heißt das Gewächshaus des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Paprika, Salat, Tomaten und anderes Gemüse züchten sie dort. Der Hintergedanke dabei ist klar: Es geht um die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit (Über-)Leben auf fernen Planeten, etwa dem Mars, möglich wäre. Oder fürs Erste: Wie kann man bei Weltraummissionen die Versorgung der Crew mit frischen Nahrungsmitteln jenseits der Astronautennahrung gewährleisten?

Daniel Schubert vom DLR begleitet und leitet das Projekt Eden ISS von Beginn an. Er erklärt, warum die Wissenschaftler für derartige Forschungen ins ewige Eis umgezogen sind: „Wir haben in der Antarktis ziemlich ähnliche Rahmenbedingungen wie auf dem Mars oder Mond.“ Die Antarktis ähnle mit Kälte und Isolation den dortigen Bedingungen. „Wir haben hier über mehrere Wochen absolute Dunkelheit, dazu teilweise Temperaturen von minus 45 Grad und regelmäßig starke Stürme“, beschreibt Schubert. Auch das Forscherteam ist einer echten Weltraummission angepasst. „Neun Personen arbeiten hier über lange Zeit auf engstem Raum zusammen. Bei einer Marsmission werden es sechs sein“, so Schubert. Vorbereitet haben sich die Wissenschaftler ähnlich akribisch. Zwar bedurfte es keines Trainings in der Schwerelosigkeit. Aber die Anpassung an extreme Temperaturen und das Leben in weitestgehender Isolation auf engstem Raum lassen sich eben auch am Südpol proben.

Der Garten Eden in lebensfeindlichem Gelände hält zumindest für die Pflanzen, was der Name verspricht: Ihre Lebensbedingungen sind auch mitten im Eis optimal: Auf 13 Quadratmetern Fläche gedeiht Gemüse dort auch bei zweistelligen Minus-Außentemperaturen. Natürlich haben es die Pflanzen gemütlicher: konstant 21 Grad Celsius, 65 Prozent relative Luftfeuchte und Kohlendioxid satt. Die Wurzeln der Pflanzen hängen dabei frei in der Luft und müssen alle paar Minuten befeuchtet werden.

Im Jahr 2018 produzierte die Eden ISS rund 280 Kilo Gemüse. Um tatsächlich eine Weltraumcrew ausreichend mit frischem Gemüse zu versorgen, bräuchte man natürlich wesentlich mehr Anbaufläche. Mit neuen Verfahren und stetig optimierten Abläufen soll der Ertrag künftig gesteigert werden. „Um einen Astronauten zu 100 Prozent mit Bionahrung versorgen zu können, bräuchte es etwa 40 bis 60 Quadratmeter“, sagt Schubert. Für künftige Missionen sei aber eine Hybrid-Strategie geplant: „Fertignahrung wie Weizen, Mehl, Reis und Kartoffelpulver nimmt die Mannschaft mit, verderbliche Dinge sollen dann vor Ort produziert werden.“

Neu im Forschungsteam ist nun die Nasa: Gastwissenschaftlerin Jess Bunchek vom Kennedy Space Center arbeitet bis Anfang 2022 mit im Antarktisgewächshaus. Sie hat spezielle Nasa-Samen mitgebracht, mit denen die Forscher neue Sorten testen. Genmanipulierte Pflanzen züchte man nicht in der Station, betont Schubert. Neben der Anzucht von Gemüsen und Kräutern untersucht die Forscherin aber auch, inwieweit die grüne Umgebung einen Einfluss auf das Wohlbefinden der Mannschaft in der Isolation hat.

2030 soll das System fertig sein für eine Mission zum Mond. „Das ist erstmal realistischer, weil der Mond näher ist als der Mars“, erklärt Schubert. Und günstiger: Denn, so rechnet Schubert vor, jedes Kilo Material koste für den Transport auf den Mond etwa 100.000 Euro, „zum Mars wären es Millionen“. Ein weiterer Grund, eher leichte Samen statt Fertignahrung ins All mitzunehmen.

Und was sagt der Experte zum Film „Der Marsianer“? „Ich halte das Szenario für recht realistisch.“