Auf Pariser Fashion Week: Naomi Campbell und der raffinierte Hauch von Nichts

Paris Sie war der Höhepunkt der Valentino-Show auf der Pariser Fashion Week: Naomi Campbell. Die 48 Jahre alte Britin zeigte sich in einem gewagten Kleid. Und mit einer neuen Frisur.

Da durften die Zuschauer auf der legendären Fashion Week in Paris wohl große Augen gemacht haben. Denn Topmodel Naomi Campbell (48) zeigte sich auf dem Laufsteg bei der Show von Valentino in einem schwarzen, transparenten Kleid.

Via Instagram wandte sie sich nach dem Auftritt an die Öffentlichkeit: „Ich bin glücklich, Teil eines unglaublichen Moments gewesen zu sein“.

Campbell, die Ender der 1980er Jahre mit Cindy Crawford, Claudia Schiffer und Co. die Modewelt begeisterte, zeigte sich in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen von einer ganz neuen Seite.