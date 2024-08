Nankai-Graben Panikkäufe nach „Mega-Erdbeben-Warnung“ in Japan

„Die Wahrscheinlichkeit eines neuen, schweren Erdbebens ist höher als üblich, aber dies ist kein Hinweis darauf, dass sich ein schweres Erdbeben in einem bestimmten Zeitraum auf jeden Fall ereignen wird“, erklärten die JMA-Experten in ihrer „Mega-Beben Warnung“ vom Freitag - nachdem sich am Tag zuvor vor der südjapanischen Insel Kyushu ein Beben der Stärke 7,1 ereignet hatte.