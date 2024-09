In Namibia Vier Kinder bei Versteckspiel in Gefriertruhe erstickt

Windhoek · In Namibia sind vier Kinder beim Versteckspiel in einer nicht mehr genutzten Gefriertruhe erstickt. Was über den tragischen Unfall bekannt ist.

17.09.2024 , 17:24 Uhr

Zwei der Kinder starben schon in der Gefriertruhe, während die beiden anderen bei ihrer Entdeckung kaum bei Bewusstsein waren. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Die Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren seien am Montag in das Gerät geklettert und dort eingesperrt gewesen. „An der Gefriertruhe war ein Haken, der nur von außen geöffnet werden konnte“, sagte der Polizeivertreter der Region Sambesi, Andreas Shilelo, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. „Sie steckten ungefähr eineinhalb Stunden fest und erstickten.“ Zwei der Kinder starben schon in der Gefriertruhe, während die beiden anderen bei ihrer Entdeckung „kaum bei Bewusstsein“ gewesen seien, hieß es weiter. Die Mutter eines der Kinder fand sie demnach, als sie nach ihrem Sohn suchte, der nicht auf ihr Rufen reagiert hatte.

(sku/AFP)