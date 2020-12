Lokalpolitiker in afrikanischem Land : Adolf Hitler wird Landrat in Namibia

In Nambia sah der Wahzettel bei der lokalen Wahl ungewöhnlich aus. Dort stand der Name Adolf Hitler. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Windhuk Es klingt wie ein schlechter Scherz: In Nambia ist Adolf Hitler zum Landrat gewählt worden. Mit vollen Namen heißt der Mann Adolf Hitler Uunona. Wie er zu seinem Namen kam, war zunächst unklar.

In der ehemaligen deutschen Kolonie Namibia sitzt nun ein Politiker mit einem ungewöhnlichen Namen im Landrat - Adolf Hitler Uunona. Der Namibier von der Regierungspartei Swapo wurde zum Landrat von Ompundja gewählt, einem Wahlkreis im Norden des Landes. Am Mittwoch wurde er in seinem Amt vereidigt, wie ein Video zeigte. Wie der Lokalpolitiker zu dem Vornamen kam, war zunächst unklar. Allerdings löste er bei einigen Twitter-Nutzern Verwunderung aus: „Warum würdest du dein Kind nach Hitler benennen? Warum würdest du mit solch einem Namen in die Politik gehen?“, schrieb einer.