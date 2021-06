Nahost-Konflikt : Nächtliche Luftangriffe Israels auf Syrien - Aktivisten melden mindestens acht tote Kämpfer

In Nahost kommt es immer wieder zu Raketenangriffen (Archivbild). Foto: dpa/Bashar Taleb

Beirut Israel bombardiert Syrien in der Nacht auf Mittwoch. Bei den Angriffen werden nach Angaben von Aktivisten mindestens acht syrische Kämpfer getötet.

Bei israelischen Luftangriffen in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten in der Nacht zum Mittwoch mindestens acht Kämpfer der syrischen Regierungstruppen getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurden in der Provinz Homs mindestens fünf Soldaten der syrischen Armee und drei verbündete Kämpfer getötet. Angegriffen wurden demnach auch die Provinzen Hama und Latakia sowie die Hauptstadt Damaskus.