Vermisste für tot erklärt : Nach Vulkanausbruch auf Neuseeland jetzt offiziell 20 Todesopfer

Wellington Sechs Wochen ist es her, dass der Vulkan auf der Insel White Island plötzlich ausgebrochen ist. Nun wurden zwei Vermisste offiziell für tot erklärt. Dabei handelt es sich laut Ermittlungen um einen örtlichen Reiseführer und einen australischen Teenager.

47 Menschen hatten am 9. Dezember White Island vor der Küste von Neuseelands Nordinsel besucht - dann kam es zur Katastrophe, der Vulkan brach aus. Bisher waren 20 Tote befürchtet worden, jetzt ist diese Zahl offiziell. Bei den Vermissten nahm man an, dass sie ins Meer gespült wurden. Die Suche wurde Weihnachten eingestellt.

Die meisten der Überlebenden werden noch immer mit Verbrennungen in Krankenhäusern in Neuseeland und Australien behandelt. Momentan laufen zwei Untersuchungen zu dem Unglück. Ob und wann es wieder Tourismus auf der Insel, die in Privatbesitz ist, geben wird, weiß man noch nicht.