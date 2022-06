Nach Rettung von Schülern und Lehrern aus Bergnot : Alpenverein warnt vor ungeprüften Wander-Infos im Netz

Mittelberg/München Bergpanorama auf Instagram, knackige Routenbeschreibungen. Der Fall einer aus Bergnot geretteten Schulgruppe zeigt: Sich aus dem Internet zu Touren inspirieren zu lassen, kann richtig schief gehen.

„Das Schwierige an Beschreibungen im Internet ist, dass nicht bekannt ist, wie erfahren und leistungsstark die Autoren sind“, sagt Winter. „So wird ein Profibergsteiger eine mittelschwere Tour als einfach titulieren, während diese Tour für einen Anfänger bereits an seinem persönlichen Limit ist.“

Mit Hubschraubern gerettet : Mehr als 100 deutsche Schüler und Lehrer in Österreich in Bergnot

Im März hatte der Tod dreier Wanderer in den bayerischen Alpen eine Diskussion über Wander-Apps ausgelöst. Die vierköpfige Wandergruppe hatte sich daran orientiert und die Route geändert. An einer extrem steilen und grasigen Rinne an der Maiwand rutschten ein Paar im Alter von 35 und 44 Jahren sowie ein 35-jähriger Mann ab und stürzten in den Tod.