Kanzlerin bietet Hilfe an : Kreml-Kritiker Nawalny soll um Mitternacht nach Berlin geflogen werden

Alexej Nawalny, Oppositionsführer aus Russland, bei einem Gedenkmarsch für den Kremlkritiker Boris Nemzow. (Archiv) Foto: dpa/Pavel Golovkin

Berlin Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny soll nach seiner möglichen Vergiftung noch in der Nacht zum Freitag zur Behandlung nach Berlin gebracht werden. Dieses Angebot machte am Abend Kanzlerin Angela Merkel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny soll nach seiner möglichen Vergiftung unter Umständen bereits an diesem Freitag zur Behandlung nach Berlin geflogen werden. „Die Maschine fliegt um Mitternacht aus Deutschland los“, sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj am Donnerstagabend der dpa in Berlin. Falls der 44-Jährige transportfähig sei, sei der Rückflug gleich für Freitag geplant. Zuvor hatte die „Bild“ über die Pläne berichtet.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Putins Gegner Alexej Nawalny : Ein Mordmotiv hätten viele

Nawalny solle in der Charité behandelt werden, sagte Bizilj. Von der Klinik gebe es bereits eine Zusage. Kosten für Flug und Behandlung würden von Privatleuten bezahlt. Nawalny solle mit einer Spezialmaschine aus Omsk geholt werden, wo er sich derzeit im Krankenhaus befindet.

Zuvor sagte die Kanzlerin Angela Merkel bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Südfrankreich, Deutschland sei zu aller gesundheitlichen Hilfe für Nawalny bereit, „auch in deutschen Krankenhäusern“. Auch Macron hat Nawalny „alle nötige Unterstützung“ angeboten. „Wir sind extrem besorgt und betrübt“, sagte Macron am Donnerstag zu Reportern. Frankreich habe Nawalny und dessen Familie Hilfe bei der medizinischen Behandlung oder anderen Schutz in Aussicht gestellt. Es müsse klargestellt werden, was geschehen sei.

Lesen Sie auch Bekannter Kremlkritiker : Nawalny liegt nach möglicher Vergiftung im Koma

Der Wunsch nach einer Behandlung in Berlin sei von der Familie an ihn herangetragen worden, sagte Bizilj. Der Gründer der Initiative „Cinema for Peace“ sprach von einer „humanitären Aktion“ wie 2018. Vor zwei Jahren war der Aktivist Pjotr Wersilow, Mitglied der russischen Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot, aus Moskau zur Behandlung nach Berlin geholt worden. Wersilow verdächtigte den russischen Geheimdienst, ihn vergiftet zu haben. Pussy Riot ist mit Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption international bekannt.

Nawalnys persönliche Ärztin Anastassija Wassiljewa hatte zuvor schon einen möglichen Transport des 44-Jährigen ins Ausland angedeutet. Er solle zu einem führenden Toxikologiezentrum in Europa geflogen werden. Ein konkretes Land nannte die Medizinerin bei Twitter nicht. „Wir bitten um Unterstützung“, schrieb sie an den Kreml gerichtet. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte zuvor der Agentur Interfax zufolge eine schnelle Prüfung eines Antrags auf einen solchen Transport versprochen.

(juw/dpa/AFP)