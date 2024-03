Urteil am Landgericht Bozen Nach Unfall mit sieben toten Touristen – Sieben Jahre Haft für Fahrer

Vor rund vier Jahren starben sieben Touristen aus Deutschland, als in Südtirol ein Autofahrer in die Gruppe raste. Nun wurde der Mann zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt. Das Landesgericht Bozen lag mit dem Urteil unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß von zehn Jahren, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa sowie Südtiroler Medien am Freitag berichteten. Die Anklagepunkte gegen den Mann aus Südtirol waren fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, Körperverletzung und Trunkenheit am Steuer.