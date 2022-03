Nach Tod von Taylor Hawkins : Foo Fighters sagen alle geplanten Konzerte ab

New York Nach dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins haben die Foo Fighters alle geplanten Konzerte aufgesagt. Die Band sollte eigentlich am Sonntag in Las Vegas bei der Verleihung der Grammy-Musikpreise auftreten.

Nach dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins haben die Foo Fighters alle geplanten Konzerte aufgesagt. „Mit großer Traurigkeit bestätigen die Foo Fighters die Absage aller anstehenden Tourdaten angesichts des erschütternden Verlustes unseres Bruders“, teilte die Rockband am Dienstag mit. Hawkins starb am Freitag während einer Südamerika-Tour mit der Band. Er war 50 Jahre alt.

Die Band sollte eigentlich am Sonntag in Las Vegas bei der Verleihung der Grammy-Musikpreise auftreten, sowie in den kommenden Wochen bei mehreren Festivals. Für den Sommer war eine Europa-Tournee mit Auftritten in Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich und Großbritannien geplant.

(zim/dpa)