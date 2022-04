Nach Tod von George Floyd : Bericht stellt rassistisches „Muster“ bei Polizei in Minneapolis fest

Minneapolis Im vergangenen Jahrzehnt soll es laut einer Untersuchung der Behörde für Menschenrechte von Minnesota immer wieder rassistisch basierte Diskriminierung bei der Polizei in Minneapolis gegeben haben. Die Einrichtung hatte ihre Ermittlungen 2020 nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz aufgenommen.

Knapp zwei Jahre nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz zeigt ein offizieller Bericht weit verbreiteten Rassismus bei der Polizei in der US-Stadt Minneapolis auf. Im vergangenen Jahrzehnt habe es dort immer wieder rassistisch basierte Diskriminierung gegeben, resümiert eine Untersuchung der Behörde für Menschenrechte von Minnesota. „Die Mitarbeiter der Stadt und der Polizei von Minneapolis beteiligen sich an einem Muster oder einer Praxis von ethnischer Diskriminierung unter Verletzung des Minnesota Menschenrechts-Gesetzes“, heißt es in dem Bericht vom Mittwoch.

Die Menschenrechts-Einrichtung hatte die Ermittlungen, ob ein Muster von Diskriminierung innerhalb der Behörden vorliegt, im Juni 2020 aufgenommen. Zuvor im Mai war der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Ein weißer Beamter hatte minutenlang sein Knie auf Floyds Hals gedrückt, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Floyds Tod wühlte die USA auf und löste massive Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Seither gab es in Minneapolis und anderswo in den USA weitere Fälle, in denen Schwarze durch unverhältnismäßige Gewalt bei Polizeieinsätzen ums Leben kamen.