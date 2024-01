Terrorismus Nach Anschlag in Südfrankreich mit vier Toten startet Prozess

Sechs Jahre nach einem islamistischen Anschlag mit einer Geiselnahme in Südfrankreich mit vier Toten hat in Paris der Prozess gegen sechs Männer und eine Frau aus dem Umfeld des Täters begonnen. Fünf von ihnen, darunter die Freundin des Täters, müssen sich seit Montag wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Den Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft. Der unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und großem öffentlichen Interesse gestartete Prozess ist bis Ende Februar terminiert.