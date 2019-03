Zu Tode geprügelt: Elf Jahre Haft für Australier nach Streit um Airbnb-Zimmer

Melbourne Der Vermieter eines Airbnb-Zimmers in Australien ist jetzt zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seinen Gast zusammen mit zwei Komplizen zu Tode geprügelt. Es ging um 130 Euro, die das Opfer nicht bezahlt hatte.

Wegen eines tödlichen Streits um die Bezahlung eines Airbnb-Zimmers in Australien ist der Vermieter am Dienstag zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 42-jährige Australier hatten den Gast zusammen mit zwei Komplizen in Melbourne zu Tode geprügelt. In dem Streit ging es um 210 australische Dollar (etwa 130 Euro), die das 36 Jahre alte Opfer nicht bezahlt hatte. Die Online-Übernachtungsplattform Airbnb wird in Australien viel genutzt.