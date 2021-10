Nach Seilbahnunglück am Lago Maggiore : Kleiner Eitan muss zurück nach Italien

Tel Aviv Der sechsjährige Eitan verlor bei der Seilbahn-Katastrophe vom Lago Maggiore beide Eltern, den kleinen Bruder und zwei Urgroßeltern. Ein Großvater holte ihn nach Israel, danach entbrannte ein Sorgerechtsstreit. Jetzt hat das Familiengericht in Tel Aviv seine Rückkehr nach Italien angeordnet.

Im mutmaßlichen Entführungsfall um den kleinen Eitan, den einzigen Überlebenden der Seilbahn-Katastrophe vom Lago Maggiore, hat das Familiengericht in Tel Aviv die Rückkehr des Jungen nach Italien angeordnet. Der in Israel lebende Großvater muss zudem rund 19.000 Euro an Gerichtskosten übernehmen, hieß es in einem Auszug aus dem Urteil am Montag.