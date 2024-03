Unglück in Baltimore Brücke nach Schiffskollision eingestürzt – Autos fallen ins Wasser

In der US-Stadt Baltimore ist ein Schiff in eine große Brücke, die Francis Scott Key Bridge, gefahren und hat diese zum Einsturz gebracht. Das meldeten die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Maryland sowie mehrere US-Medien am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit). Mehrere Fahrzeuge fielen nach dem Unglück in die Tiefe ins Wasser, wie aus einem Video hervorging, das von „BNO News“ auf der Plattform X gepostet wurde. Nach Angaben der Feuerwehr wurde nach mindestens sieben Menschen gesucht, die sich vermutlich im Wasser befanden.